2019-07-21T13:47:15+03:00
Общество

Стыковка «Союза МС-13» с МКС попала на видео

Кадры удалось сделать с Земли [видео]
Елена АКИМОВА
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Стыковка «Союза МС-13» с МКС попала на видеоСтыковка «Союза МС-13» с МКС попала на видеоФото: REUTERS
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Житель Великобритании Мартин Льюис записал на видео стыковку пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией. На ролике запечатлен момент причаливания за восемь минут до стыковки.

Уникальные кадры были сделаны с Земли. Роликом мужчина поделился на своей странице в Twitter.

На этот раз на борту «Союза МС-13» новый экипаж МКС, россиянин Алексей Овчинин, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано, сообщает сайт телеканала "Звезда".

Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" стартовала с космодрома Байконур 20 июля.

Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин все системы стартовавшего с Байконура пилотируемого корабля "Союз МС-13" работают в штатном режиме. Солнечные батареи раскрылись, аппарат вышел на орбиту.

Стыковка Союза МС-13 и МКС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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