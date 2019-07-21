Стыковка «Союза МС-13» с МКС попала на видео
Житель Великобритании Мартин Льюис записал на видео стыковку пилотируемого корабля «Союз МС-13» с Международной космической станцией. На ролике запечатлен момент причаливания за восемь минут до стыковки.
Уникальные кадры были сделаны с Земли. Роликом мужчина поделился на своей странице в Twitter.
На этот раз на борту «Союза МС-13» новый экипаж МКС, россиянин Алексей Овчинин, американец Эндрю Морган и итальянец Лука Пармитано, сообщает сайт телеканала "Звезда".
Российская ракета-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" стартовала с космодрома Байконур 20 июля.
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин все системы стартовавшего с Байконура пилотируемого корабля "Союз МС-13" работают в штатном режиме. Солнечные батареи раскрылись, аппарат вышел на орбиту.
Стыковка Союза МС-13 и МКС.
ИСТОЧНИК KP.RU