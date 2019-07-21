2019-07-21T14:09:50+03:00
Происшествия

Индийский комик умер на сцене, а зрители решили, что это часть шоу

Помогать парню бросились только через несколько минут, но спасти не смогли
Елена АКИМОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Индийский стендап-комик Манджунатх Найду скончался на сцене. ФОТО:YoutubeИндийский стендап-комик Манджунатх Найду скончался на сцене. ФОТО:Youtube
Изменить размер текста:

Индийский стендап-комик Манджунатх Найду скончался на сцене во время выступления. Мужчина почувствовал себя плохо во время концерта в Дубае, но зрители не сразу поняли, что все происходящее не часть шоу.

Все произошло 19 июля в отеле Clavichord Signature, где 36-летний мужчина вел развлекательную программу. Артист балагурил и шутил, но внезапно стал задыхаться и присел на сцену. Публика была в полной уверенности, что все происходящее часть шоу. Поэтому только через три минуты люди бросились на помощь артисту.

Приехавшим на вызов врачам скорой помощи не удалось реанимировать мужчину, он умер от остановки сердца, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Эксперты назвали профессии самых дисциплинированных заёмщиков
Порошенко проголосовал на выборах в Верховную Раду Украины 2019
Забыл паспорт: Спикер Верховной Рады не смог с первого раза проголосовать на выборах
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: ЦИК рассказала о явке
Стыковка «Союза МС-13» с МКС попала на видео
Самолет рейса Москва-Прага экстренно вернулся в аэропорт из-за пожара на борту
В московских аэропортах задержали и отменили 26 рейсов
Зеленский проголосовал на Выборах в Верховную Рады Украины
«Мстители: Финал» могут побить сборы «Аватара»
Асад и Путин обменялись поздравлениями с 75-летем дипломатических отношений
Ученые усмотрели опасность в длительных летних каникулах
Родителей будут учить развивать детей в специальных центрах
Из-за концерта культовой группы Metallica в Москве сократят интервал движения МЦК
Роскомнадзор заблокировал за полгода 30 тысяч сайтов нелегальных казино
Выборы в Верховную Раду Украины 2019: полиция получила больше 200 сообщений о нарушениях