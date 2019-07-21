Индийский комик умер на сцене, а зрители решили, что это часть шоу

СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-21T14:09:50+03:00

Помогать парню бросились только через несколько минут, но спасти не смогли

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Индийский стендап-комик Манджунатх Найду скончался на сцене во время выступления. Мужчина почувствовал себя плохо во время концерта в Дубае, но зрители не сразу поняли, что все происходящее не часть шоу.

Все произошло 19 июля в отеле Clavichord Signature, где 36-летний мужчина вел развлекательную программу. Артист балагурил и шутил, но внезапно стал задыхаться и присел на сцену. Публика была в полной уверенности, что все происходящее часть шоу. Поэтому только через три минуты люди бросились на помощь артисту.

Приехавшим на вызов врачам скорой помощи не удалось реанимировать мужчину, он умер от остановки сердца, сообщает газета «Известия».

ИСТОЧНИК KP.RU