2019-07-21T14:42:44+03:00
Экономика

Эксперты назвали профессии самых дисциплинированных заёмщиков

Большие проблемы с погашением кредитов возникают у строителей и продавцов
Григорий ЛЕОРДА
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Удивительно, но среди надежных заемщиков почетное место занимают пенсионеры.Удивительно, но среди надежных заемщиков почетное место занимают пенсионеры.Фото: Павел МАРТИНЧИК
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Эксперты финансового маркетплейса "Юником 24" провели исследование о качестве и регулярности платежей по кредитам у людей разных профессий. Выяснилось, что чаще всего самыми ответственными заемщиками у микрофинансовых организаций являются бюджетники и люди занятые в финансовой сфере.

"Профессия по-прежнему оказывает влияние на дисциплину регулярности вносимых платежей по займу. Так, например, у клиентов занятых в бюджетной сфере (врачи, учителя) и финансовых специалистов (сотрудники банков и МФО) дефолтность не превышает 10-17%", - отмечают исследователи.

Также подчеркивается, что среди самых дисциплинированных хорошее место занимают пенсионеры. Почему так происходит? Эксперты дают ответ, что это связано с тем, что у этих групп людей есть стабильная работа и постоянный заработок, пишет РИА Новости.

"Менее дисциплинированными являются строители, водители, официанты, продавцы, разнорабочие - у них дефолтность варьируется в диапазоне 25-35%. Как правило, эти клиенты не задерживаются долго на одном месте работы, их заработок может быть нерегулярным и носить сезонный характер", - заключают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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