Американский отель предложил постояльцам обниматься с коровами за 75 долларов

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-21T15:09:53+03:00

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Фермерский отель в американском штата Нью-Йорк предложил постояльцам необычный вид терапии. Людям можно пообниматься с коровами. Специально для этого на территории гостиницы поселили две буренки.

Администрация заведения говорит, что выбор на рогатых пал не просто так: они могут лечить людей от депрессии. За то, чтобы избавиться от болезни XXI века клиент должен заплатить 75 долларов.

За эту сумму буренки Бонни и Белла позволят провести в своей компании целый час, погладить их по холке, почесать по шее и за ухом.

Хозяевами отеля оказались выходцы из Нидерландов. Они уверяют, что подобная терапия довольно распространенная вещь, но прибегать к ней стоит ограничено. Не более четырех дней в неделю и не более двух часов за один день. В противном случае животным может надоесть избыточное внимание людей.

Кстати, Бонни и Беллу не будут заставлять общаться с посетителями, чтобы отработать 75 долларов. Если буренки будет выражать недовольство, то сеансы прервут до следующего раза.

Лечение различных болезней путем контакта с животным называется пет-терапия и является популярной во всем мире. На помочь человеку приходят кошки и собаки, лошади и коровы, дельфины и птицы, сообщает телеканал «360».

ИСТОЧНИК KP.RU