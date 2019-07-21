СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-21T15:38:15+03:00

Больше 800 сообщений о нарушениях на выборах в Верховную Раду Украины поступило в полицию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Больше всего замечаний к избирательным участкам в четырех регионах

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На Украине проходят выборы в Верховную Раду. Полицейские получают сообщения о разных нарушениях. Сначала сообщалось, что их поступило около 200, сейчас правоохранители заявили о 800 жалобах по состоянию на 13:00.

- Если говорить про нарушения, то их поступило на 13:00 часов 838 заявлений и сообщений о нарушениях в той или иной области Украины. Наибольшее - это Донецкая область, Днепропетровская, Запорожская и в Киеве, - сказал советник министра внутренних дел Иван Стойко.

На данный момент составлено шесть административных протоколов. Помимо этого, по 10 фактам нарушений внесены записи в Единый реестр досудебных расследований.

Напомним, что самые активные избиратели живут в Донецкой, Одесской, Волынской и Львовской областях.Свои голоса уже отдали президент Украины Владимир Зеленский с супругой. Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий.

ИСТОЧНИК KP.RU