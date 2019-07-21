2019-07-21T16:02:38+03:00
Политика

Зеленский назвал качества будущего премьера Украины

Человек должен быть экономистом и не иметь политического опыта
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский проголосовал на выборах в Верховную Раду вместе со своей супругой. А после вышел к журналистам и рассказал о том, каким он видит будущего премьера Украины. По его мнению, это должен быть человек без политического прошлого.

"Премьер-министр должен быть абсолютно профессиональным экономистом, который должен не иметь никакого политического решения [прошлого] - я бы очень хотел, чтобы это был абсолютно независимый человек, который никогда не был ни премьер-министром, ни спикером, ни лидером какой-либо фракции. Я вижу такого человека. Честно вам скажу - провожу уже консультации, разговариваю с некоторыми людьми", - приводит слова Зеленского "Интерфакс".

Он также заявил, что эта позиция может не понравится тем, кто идет в парламент и видит себя на этом месте. Зеленский подчеркнул, что его партия не хотела бы входить в коалицию со "старыми лицами" в парламенте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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