В Полтаве осквернили памятник герою Советского Союза Ватутину
В ночь на 21 июля неизвестные вандалы исписали памятник герою Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.
Злоумышленники красной краской закрасили инициалы советского военачальника и написали слово "враг". Памятник простоял на этом месте с 2013 года.
В 2018 году украинская полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину в центре государства - Киеве. Националисты пришли к памятнику вооруженные молотками и лестницей. Радикалы добраться до статуи не смогли. На месте инцидента все же возникла небольшая потасовка. Советский монумент закидали яйцами. Несколькими месяцами ранее агрессивно настроенные молодые люди повесили на шею генерала табличку с надписью "кат", что значит "палач".
Полиция помешала радикалам снести памятник Ватутину в Киеве.
ИСТОЧНИК KP.RU