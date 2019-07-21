В Полтаве осквернили памятник герою Советского Союза Ватутину

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-21T16:52:07+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на 21 июля неизвестные вандалы исписали памятник герою Советского Союза, генерала армии Николая Ватутина. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Полтавской области.

Злоумышленники красной краской закрасили инициалы советского военачальника и написали слово "враг". Памятник простоял на этом месте с 2013 года.

В 2018 году украинская полиция помешала радикалам снести памятник генералу Ватутину в центре государства - Киеве. Националисты пришли к памятнику вооруженные молотками и лестницей. Радикалы добраться до статуи не смогли. На месте инцидента все же возникла небольшая потасовка. Советский монумент закидали яйцами. Несколькими месяцами ранее агрессивно настроенные молодые люди повесили на шею генерала табличку с надписью "кат", что значит "палач".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/673245" frameborder="0"></iframe> Полиция помешала радикалам снести памятник Ватутину в Киеве.

ИСТОЧНИК KP.RU