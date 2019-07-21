Абэ заявил, что хочет заключить мирный договор с Россией до конца премьерского срока

СЕГОДНЯ 17:44 2019-07-21T17:45:46+03:00

Свои полномочия он сложит в 2021 году

Изменить размер текста: A A

Премьер Японии Синдзо Абэ намерен до 2021 года заключить мирный договор с Россией. Это должно произойти до окончания его премьерского срока.

"Я хочу продвинуть вперед переговоры, направленные на заключение [мирного] договора в ходе моего срока", - сказал Абэ в эфире японского телевидения.

Речь идет о документе по переделу территорий после Второй мировой войны. Осенью прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ условились возродить эти процессы. За основу решили взять декларацию от 1956 года.

В документе заявляется о прекращении войны между странами и возобновлении консульских и дипломатических отношений. Также договор подразумевает передачу части мелких островов Малой Курильской гряды после заключения мирного договора.

ИСТОЧНИК KP.RU