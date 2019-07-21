Закон об импичменте президента будет одним из первых, заявил Зеленский

СЕГОДНЯ 20:47 2019-07-21T20:48:46+03:00

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал ряд заявлений после оглашения предварительных результатов досрочных парламентских выборов. По данным экзит-полов, его партия "Слуга народа" набирает большинство в парламенте. Голоса за нее отдали больше 40% избирателей.

"Это не просто большое доверие, это большая ответственность для меня лично, для нашей команды", - заявил Владимир Зеленский.

Он сообщил, что главным приоритетом в работе партии станет прекращение конфликта в Донбассе и возвращение пленных. Он также сообщил,что готов создать коалицию с партией "Голос" Святослава Вакарчука. Эта политическая сила лишь на пару процентов перешла необходимый порог голосов.

Зеленский заявил, что одним из первых рассматриваемых в парламенте документов будет закон об импичменте президента. Он уточнил, что это будет полноценный законопроект, а не дополнение к нему.

ИСТОЧНИК KP.RU