У четверти москвичей, снимающих жилье, есть собственные квартиры

СЕГОДНЯ 01:15 2019-07-21T20:56:57+03:00

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От 20 до 25 процентов людей, снимающих жилье в Москве, имеют собственную недвижимость. Об этого «Комсомольской правде» рассказали в агентстве ИНКОМ-Недвижимость.

- Такая тенденция характерна для массового рынка аренды жилья, то есть эконом и комфорт-класса, - объяснила заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.

Большинство тех, кто решается на такой обмен, делают это ради материальной выгоды. Люди съезжают в квартиры поменьше, аренда которых стоит меньше, чем они зарабатывают, сдавая собственную недвижимость. Нередко единственное жилье сдают пенсионеры – когда переезжают к детям или другим родственникам.

Хотя есть и обратная ситуации, когда люди стремятся улучшить собственные жилищные условия, перебравшись в более престижный район или поближе к работе.

- Но известные сложности, связанные с ипотечными займами и выплатами по кредитам, заставляют их прибегнуть к так называемой двойной аренде Если возникнут финансовые трудности, можно будет просто вернуться в собственное жилье, - отметила Оксана Полякова.

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ИСТОЧНИК KP.RU