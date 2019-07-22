У четверти москвичей, снимающих жилье, есть собственные квартиры
От 20 до 25 процентов людей, снимающих жилье в Москве, имеют собственную недвижимость. Об этого «Комсомольской правде» рассказали в агентстве ИНКОМ-Недвижимость.
- Такая тенденция характерна для массового рынка аренды жилья, то есть эконом и комфорт-класса, - объяснила заместитель директора департамента аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксана Полякова.
Большинство тех, кто решается на такой обмен, делают это ради материальной выгоды. Люди съезжают в квартиры поменьше, аренда которых стоит меньше, чем они зарабатывают, сдавая собственную недвижимость. Нередко единственное жилье сдают пенсионеры – когда переезжают к детям или другим родственникам.
Хотя есть и обратная ситуации, когда люди стремятся улучшить собственные жилищные условия, перебравшись в более престижный район или поближе к работе.
- Но известные сложности, связанные с ипотечными займами и выплатами по кредитам, заставляют их прибегнуть к так называемой двойной аренде Если возникнут финансовые трудности, можно будет просто вернуться в собственное жилье, - отметила Оксана Полякова.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Миллениалам своя квартира не нужна: почему брать ипотеку стало не модно
Казалось бы, есть у тебя своя квартира - живи в ней да радуйся. Но все больше москвичей предпочитают сдавать собственное жилье и снимать другое (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU