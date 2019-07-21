2019-07-21T21:19:07+03:00
В мире

Блок Абэ удержал большинство в парламенте

Из 124 мест его сторонники займут 63
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Премьер Японии Синдзо Абэ.Премьер Японии Синдзо Абэ.Фото: REUTERS
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В Японии подвели предварительные итоги выборов в верхнюю палату парламента. По данным опросов на выходе из участков коалиция премьера Японии Синдзо Абэ сохраняет большинство. Об этом сообщают местные СМИ.

Японцы 21 июля выбирали половину верхней палаты. Остальную часть будут избирать лишь через три года. Согласно экзит-полам, сторонники Абэ получат 63 из 124 мест из тех, что были на кону. В общей сложности коалиция завладеет 130 из 245 мест.

Таким образом, Синдзо Абэ может остаться на посту премьера. Добавим, что политик хотел до конца срока заключить мирный договор с Россией. Кроме того, он намеревался в Японии референдум по вопросу пересмотра пацифистской конституции страны. Официальные итоги выборов в Японии ожидают услышать в понедельник, 22 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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