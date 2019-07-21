Именами легендарных тренеров назовут трибуны стадиона «Динамо»

СЕГОДНЯ 22:25 2019-07-21T22:25:49+03:00

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21 июля на «ВТБ Арене – Центральном стадионе «Динамо» имени Л. Яшина» прошел первый в новом сезоне домашний матч футбольного клуба бело-голубых, генеральным спонсором которого выступает банк ВТБ.

Игру предваряла большая праздничная программа. Ветераны и болельщики ФК «Динамо» возложили цветы к памятнику Льву Яшину, как это происходит традиционно перед каждым первым домашним матчем сезона. Затем начался большой концерт. Выступила группа, состоящая из болельщиков московского «Динамо». В чаше стадиона исполнили свои лучшие хиты Лев Лещенко и Pharaoh. А также были объявлены имена легендарных тренеров бело-голубых, в чью честь назовут трибуны стадиона «Динамо»: трибуна А получила имя Александра Пономарева, трибуна B - Константина Бескова, трибуна C названа в честь Александра Севидова, трибуна D - в честь Михаила Якушина.

Кроме того, прошла фото- и автограф-сессии бывших футболистов клуба - Кевина Кураньи, Люка Уилкшира, Лео Фернандеса и Йована Танасиевича. Футболисты лично вручили сезонные абонементы счастливым покупателям. Также состоялся парад капитанов «Динамо» разных лет, живое исполнение гимна клуба и выход команд на поле под красочный перформанс.

ИСТОЧНИК KP.RU