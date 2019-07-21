Зеленский пообещал назначить нового Генпрокурора после выборов в Раду
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после формирования нового парламента произойдет ряд назначений. В частности, новый человек придет на пост Генерального прокурора страны.
"Сейчас будет новая Верховная рада, появится правительство, появится генеральный прокурор, новый генеральный прокурор, мы будем работать над всеми обещаниями, которые я давал в период своей избирательной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал Владимир Зеленский.
Зеленский отметил, что его партия "Слуга народа" готова создать коалицию в парламенте с партией "Голос" Святослава Вакарчука. Обещанные "посадки" коррупционеров, по словам президента, начнутся после формирования нового кабинета министров.
Избирательные участки по выборам в Верховную Раду закрылись в 20:00. По данным экзит-полов безусловную победу в парламентских выборах одержала "Слуга народа".
ИСТОЧНИК KP.RU