2019-07-21T22:38:54+03:00
Политика

Зеленский пообещал назначить нового Генпрокурора после выборов в Раду

Президент страны намерен выполнить все обещания, что давал ранее
Григорий ЛЕОРДА
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Владимир Зеленский.Владимир Зеленский.Фото: REUTERS
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после формирования нового парламента произойдет ряд назначений. В частности, новый человек придет на пост Генерального прокурора страны.

"Сейчас будет новая Верховная рада, появится правительство, появится генеральный прокурор, новый генеральный прокурор, мы будем работать над всеми обещаниями, которые я давал в период своей избирательной кампании, и которые подтвердила партия "Слуга народа", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что его партия "Слуга народа" готова создать коалицию в парламенте с партией "Голос" Святослава Вакарчука. Обещанные "посадки" коррупционеров, по словам президента, начнутся после формирования нового кабинета министров.

Избирательные участки по выборам в Верховную Раду закрылись в 20:00. По данным экзит-полов безусловную победу в парламентских выборах одержала "Слуга народа".

ИСТОЧНИК KP.RU

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