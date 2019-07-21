2019-07-21T23:25:38+03:00
Политика

После обработки первых бюллетеней лидирует партия Зеленского

Согласно первым данным ЦИК Украины, "Слуга народа" набирает 39,9%
Юлия ДИВЕЕВА
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Партия Владимира Зеленского "Слуга народа" уверенно лидирует на выборах в Верховную раду УкраиныПартия Владимира Зеленского "Слуга народа" уверенно лидирует на выборах в Верховную раду УкраиныФото: REUTERS
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Центральная избирательная комиссия Украины опубликовала первые данные голосования на выборах народных депутатов в Верховную раду. После обработки 0,3 процента бюллетеней, уверенно лидирует партия действующего президента Владимира Зеленского. "Слуга народа" набрал 39,9 процента голосов.

Центризбирком Украины опубликовал первые данные голосования на выборах в Верховную раду

Центризбирком Украины опубликовал первые данные голосования на выборах в Верховную раду

На втором месте партия бывшего премьер-министра республики Юлии Тимошенко "Батькивщина". За нее отдали голоса 11,14 процента избирателей. За ней следует "Радикальная партия Олега Ляшко" с 9,14 % голосов.

На четвертом месте партия "Европейская солидарность" - 8,12 процента голосов. А замыкает пятерку "Оппозиционная платформа - За жизнь". У нее 7,89 процента голосов.

Остальные партии пока находятся ниже пятипроцентного барьера, необходимого для того, чтобы получить место в парламенте Украины.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 21 июля 2019 года на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. Избирательные участки работали в 199 округах. По итогам голосования 225 депутатов пройдут на места в парламенте по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным мажоритарным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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