2019-07-22T02:02:38+03:00
Политика

Пентагон обвинил СУ-30 ВВС Венесуэлы в угрозе экипажу самолета США

Венесуэльский истребитель, якобы "агрессивно сопровождал" американский самолет боевой разведки над Карибским морем
Юлия ДИВЕЕВА
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Пентагону не понравилось поведение СУ-30 ВВС ВенесуэлыПентагону не понравилось поведение СУ-30 ВВС ВенесуэлыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Истребитель Су-30 военно-воздушных сил Венесуэлы над Карибским морем подошел на небезопасное расстояние к американскому военному самолету, чем угрожал жизни и безопасности экипажа. Такое заявление сделало Южное командование (САУТКОМ) Вооруженных сил США.

В распространенном заявлении ведомства говорится, что Су-30 "агрессивно сопровождал" 19 июля самолет береговой разведки ВМС США EP-3 ARIES на "небезопасном расстоянии" во время инцидента над Карибским морем, "угрожая экипажу и самому самолету"

В Пентагоне утверждают, что EP-3 выполнял задание в "международном воздушном пространстве над Карибским морем".

"Эти действия демонстрируют безответственную военную поддержку Россией незаконного режима Мадуро и подчеркивают безрассудное и безответственное поведение Мадуро, которое подрывает нормы международного права и усилия по борьбе с незаконной торговлей", - сказано в документе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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