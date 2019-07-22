Депутат Рады предрек Украине плохое будущее

СЕГОДНЯ 02:40 2019-07-22T02:40:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Предварительные итоги внеочередных выборов в Верховную раду не сулят Украине ничего хорошего. По мнению депутата Верховной рады, сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, украинцев может ждать "катастрофическое" будущее.

Он отметил, что на востоке республике явка избирателей на участки была крайне низкой. Получается, что те, кто выступает за мир и разрешение конфликта в Донбассе, - не голосуют. Без активного участия жителей Донецка, Луганска, Харькова, Одессы, Запорожья и Херсона страну ожидает "безумие".

"Мы получим партию войны в большом количестве в парламенте. Это катастрофа для мирного будущего Украины", — сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne.

ИСТОЧНИК KP.RU