2019-07-22T06:16:51+03:00
Политика

После обработки почти 25% бюллетеней у "Слуги народа" 42,03% голосов

По данным ЦИК Украины, пока только пять партий преодолели пятипроцентный барьер
Юлия ДИВЕЕВА
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Партия Владимира Зеленского лидирует на выборах с большим отрывомПартия Владимира Зеленского лидирует на выборах с большим отрывомФото: REUTERS
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У партии нынешнего президента Украины Владимира Зеленского чуть более 42% голосов после обработки Центризбиркомом почти 25% бюллетеней. Об этом сообщается на сайте ЦИК.

Согласно последним данным, "Слуга народа" лидирует с 42,03% голосов. На втором месте сохраняя отставание находится "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 12,56 % голосов избирателей.

Партии "Европейская солидарность" и "Батькивщина" твердо заняли третье и четвертое места. У политобъединения экс-президента Петра Порошенко сейчас 8,64% голосов, а у партии экс-премьера Юлии Тимошенко - 8,33% голосов.

И в Верховную раду проходит партия Святослава Вакарчука "Голос", заручившись поддержкой 6,36% избирателей.

Данные Центризбиркома Украины

Данные Центризбиркома Украины

Как писал сайт kp.ru, 21 июля 2019 года на Украине украинцы выбирали 225 депутатов парламента по партийным спискам, а еще 225 – по одномандатным мажоритарным округам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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