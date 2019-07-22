2019-07-22T07:35:11+03:00
Происшествия

В США от удара молнии пострадали восемь человек

Одного из них в больницу доставили с остановкой сердца
Мария ИГНАТЬЕВА
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В США от удара молнии пострадали восемь человекВ США от удара молнии пострадали восемь человекФото: Михаил ФРОЛОВ
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На пляже в американском городе Клируотер в штате Флорида восемь человек пострадали в результате удара молнии. У каждого из низ разная степень повреждений.

Одного из пострадавших, как сообщает телеканал CNN, доставили больницу с остановкой сердца. Его состояние медики оценивают, как критическое. Помимо него есть еще семеро пострадавших. Они получили не столь серьезные травмы, а легкие ранения. Трое из них и вовсе отказались от госпитализации.

Известно, что трое из отдыхавших, пострадавших от удара молнии, - туристы. Люди приехали во Флориду из других стран. Однако пока не известно из каких именно. Еще трое - сотрудники фирмы по прокату водных мотоциклов.

Напомним, что в Индии 32 человек погибли во время грозы. В людей ударила молния. Еще 13 человек пострадали от стихии, но остались живы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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