Максим Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности

СЕГОДНЯ 08:17 2019-07-22T08:17:30+03:00

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Министр экономического развития Максим Орешкин назвал сроки, когда произойдет «взрыв» из-за закредитованности населения. По мнению политика, это серьезная социальная проблема, которая достигнет своего пика в 2021 году.

- Мы сейчас уже предложения такие готовим, что можно было бы сделать, когда отрезание произойдет с точки зрения выдачи новых кредитов, какие механизмы предложить, чтобы конкретные люди, попавшие в трудную жизненную ситуацию, из нее постепенно смогли бы выйти. Безболезненно точно уже не получится. Давайте не увеличивать проблему в размере, не отодвигать ее туда. Потому что наши оценки говорят о том, что в 2021 году она в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем, - сказал Орешкин в эфире радио «Эхо Москвы».

Он отметил, что проблему нельзя назвать «пузырем». Во всяком случае не в ситуации с населением, а вот в случае с отдельными домохозяйствами, по мнению Орешкина, это бесспорно, пузырь. И чтобы избежать взрыва, его нужно постепенно сдувать.

Он отдельно отметил, что нужно создать механизм поддержки людей, которые уже в ближайшие годы не смогут справляться с выплатой кредитов. Треть кредитов, выданных людям в четвертом квартале прошлого года, были получены теми, у кого сумма ежемесячных платежей превышали 60% доходов.

ИСТОЧНИК KP.RU