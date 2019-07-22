Поссорившийся с соседями охранник стал стрелять в них из служебного пистолета

СЕГОДНЯ 10:41 2019-07-22T10:41:17+03:00

Охранник, поссорившись с соседями, стал стрелять в них из служебного пистолета Фото: Иван ВИСЛОВ

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Случилось все в минувшее воскресенье, 21 июля в селе Мартыновское городского округа Ступино около 4:00 утра. Двое мужчин по неизвестным причинам поссорились со своим соседом, который работает охранником. На фоне конфликта он достал травматический пистолет и несколько раз выстрелил в своих оппонентов. Сначала о произошедшем узнали медики, а уже потом полицейские.

Около 6:00 врачи скорой помощи получили сообщение о вызове к раненому. Каретой скорой помощи одного из участников конфликта доставили в больницу с огнестрельным ранением брюшной полости.

- Второй пострадавший самостоятельно обратился в больницу. У него медики диагностировали многочисленные ранения лица и спины, - сообщил источник «КП».

Полицейские занимаются расследованием происшествия. Охраннику грозит уголовное преследование.

ИСТОЧНИК KP.RU