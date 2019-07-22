2019-07-22T11:33:19+03:00
Общество

Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии

Юкия Амано умер в возрасте 72 лет
Мария ИГНАТЬЕВА
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Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергииУмер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В понедельник, 22 июля скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Он скончался в возрасте 72 лет, не успев уйти в отставку. Амано собирался обратиться с этой просьбой к совету управляющих.

- За прошедшее десятилетие благодаря поддержке государств-членов и преданности сотрудников агентство добилось конкретных результатов для достижения цели — «Атом для мира и развития». Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен государствам-членам и сотрудникам агентства, - написал ранее Юкия Амано.

О том, по какой причине скончался гендиректор МАГАТЭ не сообщается.

Напомним, что ранее «КП» писала, что Юкия Амано досрочно покинет свой пост из-за проблем со здоровьем. Официальное заявление об этом должны были сделать сегодня, 22 июля. Этот пост он занимал последние десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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