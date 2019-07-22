Умер Юкия Амано - генеральный директор Международного агентства по атомной энергии
В понедельник, 22 июля скончался генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано. Он скончался в возрасте 72 лет, не успев уйти в отставку. Амано собирался обратиться с этой просьбой к совету управляющих.
- За прошедшее десятилетие благодаря поддержке государств-членов и преданности сотрудников агентство добилось конкретных результатов для достижения цели — «Атом для мира и развития». Я очень горжусь нашими достижениями и благодарен государствам-членам и сотрудникам агентства, - написал ранее Юкия Амано.
О том, по какой причине скончался гендиректор МАГАТЭ не сообщается.
Напомним, что ранее «КП» писала, что Юкия Амано досрочно покинет свой пост из-за проблем со здоровьем. Официальное заявление об этом должны были сделать сегодня, 22 июля. Этот пост он занимал последние десять лет.
ИСТОЧНИК KP.RU