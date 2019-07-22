2019-07-22T11:58:11+03:00
Общество

Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении правил провоза багажа

Ранее сообщалось, что изменится норма перевозки фруктов, овощей и цветов
Мария ИГНАТЬЕВА
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Россельхознадзор опроверг информацию об ужесточении правил провоза багажаРоссельхознадзор опроверг информацию об ужесточении правил провоза багажаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Россельхознадзор прокомментировал информацию об изменении норм провозах багажа. Ранее, по данным СМИ, сообщалось, что в багаже и ручной клади на территорию страны можно будет провозить не более пяти килограммов овощей или фруктов, а также максимум три букетов, состоящих максимум из 15 цветков, листьев или других частей растений. Для более крупных партий потребуются фитосанитарные сертификаты, иначе груз вернут обратно или уничтожат.

Сейчас, как сообщает «РИА Новости», Россельхознадзор опроверг эти сообщения, заявил, что правила провоза ручной клади не меняются уже несколько лет.

- Нормы ввоза в РФ фруктов и цветов в ручной клади не поменялись, они уже действуют несколько лет, - объяснила пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

Вероятно, журналисты неправильно поняли информацию, размещенную на портале правовой информации. Эти ограничения есть, и они существуют уже давно – с 2017 года. Изменения в правилах карантинного фитосанитарного контроля в пунктах пропуска через российскую границу, которые вступят в силу 19 августа, направлены на совершенствование контроля таможенниками. Обычные граждане не почувствуют никаких изменений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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