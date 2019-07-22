Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400
Россия и Турция ведут переговоры об организации совместного производства компонентов российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.
«Сейчас продолжаются переговоры об [организации] лицензионного производства в Турции определенных элементов С-400», - сказал Чемезов в интервью Анатолийскому агентству
Гендиректор Ростеха отметил, что Анкара проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, и также ведутся переговоры о помощи и в вопросе создания Турецкой Республикой национальной системы ПВО и ПРО.
Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после завершения поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 закончится к апрелю 2020 года, следующей целью Анкары будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны. Турецкий лидер также неоднократно подтверждал намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве российских зенитно-ракетных систем С-400.
ИСТОЧНИК KP.RU