Россия и Турция ведут переговоры о совместном производстве компонентов С-400

СЕГОДНЯ 12:47 2019-07-22T12:47:03+03:00

Глава Ростеха сообщил, что Москва намерена оказывать помощь Анкаре в вопросе создания национальной системы ПВО и ПРО

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Россия и Турция ведут переговоры об организации совместного производства компонентов российских зенитно-ракетных систем С-400. Об этом сообщил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

«Сейчас продолжаются переговоры об [организации] лицензионного производства в Турции определенных элементов С-400», - сказал Чемезов в интервью Анатолийскому агентству

Гендиректор Ростеха отметил, что Анкара проявляет интерес к новейшим российским боевым модулям, и также ведутся переговоры о помощи и в вопросе создания Турецкой Республикой национальной системы ПВО и ПРО.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что после завершения поставок российских зенитно-ракетных систем С-400 закончится к апрелю 2020 года, следующей целью Анкары будет совместное с Россией производство систем Противоракетной обороны. Турецкий лидер также неоднократно подтверждал намерения Турции участвовать с Россией в совместном производстве российских зенитно-ракетных систем С-400.

ИСТОЧНИК KP.RU