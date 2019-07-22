2019-07-22T13:43:54+03:00
Происшествия

В Лондоне бушует крупный пожар в торговом центре

В тушении участвует почти полторы сотни пожарных
Никита КЛЮЧЕНКОВ
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В тушении принимают участие порядка 125 пожарных и 20 единиц спецтехникиВ тушении принимают участие порядка 125 пожарных и 20 единиц спецтехникиФото: скрин с видео
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Около 7:40 по лондонскому времени, в понедельник ,22 июля, в торговом центре The Mall в районе Лондона Уолтэмстоу разгорелся сильный пожар. На публикуемых очевидцами и пожарной службой города фото и видео видны огромные языки пламени поднимающиеся над зданием. От крыши здания идут клубы густого черного дыма.

В тушении возгорания принимают участие около 125 пожарных и 20 единиц спецтехники, сообщает пожарная служба Лондона. Жителям окрестных домов рекомендовано плотно закрыть окна и дверя, так как дым от пожара может оказаться токсичным, сообщает Пятый канал.

К счастью, посетителей в момент происшествия не было — возгорание произошло задолго до открытия торгового центра, так что пострадавших не предполагается. На территории The Mall находится порядка 70 различных магазинов и точек питания.

В Лондоне вспыхнул торговый центр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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