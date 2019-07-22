Парапланерист чудом выжил и снял свое крушение на видео

СЕГОДНЯ 13:57 2019-07-22T14:03:25+03:00

Полёты на параплане обычно проходят на высоте около 5 километров при скорости до 70 км/ч Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Путешественник-экстремал Грег Овертон из Такомы, США, пролетал на параплане над долиной около швейцарской деревни Лаутербруннен. Мужчина потерял контроль над летательным аппаратом, который стремительно приближался к скале. На полном ходу парапланерист врезался в отвесную скалу. Это было бы обыкновенным, пусть и печальным происшествием, если бы не одно «но»: весь процесс попал на видео, впоследствии попавшем в интернет.

Экстремал ведет канал на YouTube и совершает полеты в шлеме, оборудованном GoPro. После крушения Грег чудом выжил и несмотря на травмы продолжил полет, добрался до железнодорожной станции и прямо из больницы выгрузил видео в сеть.

Несмотря на случившееся, парапланерист свое хобби не бросил. Уже спустя три дня он снова поднялся в небо, сообщает сайт телеканала «Звезда».

Планерист снял на видео свое крушение.

ИСТОЧНИК KP.RU