Болтон обсудил с главой МИД Японии ситуацию с Ираном и КНДР

СЕГОДНЯ 15:20 2019-07-22T15:20:50+03:00

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Помощник президента Соединенных Штатов по национальной безопасности Джон Болтон прибыл с официальным визитом в Японию. В понедельник, 22 июля, он встретился с министром иностранных дел принимающего государства Таро Коно и генеральным секретарем Совета национальной безопасности Сётаро Яти.

Стороны обменялись мнениями по усилению напряженности на Ближнем Востоке и ситуации с Ираном в целом, а также обсудили возможность создания международной коалиции для обеспечения безопасного судоходства в регионе.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что по итогам переговоров Токио была отведена определенная в роль в процессе деэскалации конфликта между Вашингтоном и Тегераном. Кроме того, была затронута ситуация вокруг Корейского полуострова.

"Мы провели очень продуктивную дискуссию по широкому кругу вопросов", — цитирует Болтона Kyodo.

По завершению визита в Японию американский политик направится в Южную Корею.

Сайт kp.ru писал, что месяцем ранее США продлили санкции в отношении КНДР, а в середине июля пообещали снять их при условии замораживании Пхеньяном ядерной программы.

ИСТОЧНИК KP.RU