Самого вежливого оленя в мире сняли на видео
В Сети набирает популярность видео с очень вежливым оленем. На кадрах видно как девушка предлагает животному печенье, а он в ответ кланяется ей и получает угощение. По словам комментаторов, действие происходит в японском городе Нара, известном своими оленями. Животные свободно гуляют по окрестностям вблизи святых мест.
Ролик собрал более 82 тысяч лайков и множество комментариев, где пользователи делились своим опытом общения с животными, сообщает Ридус:
«Это явно общественный муниципальный парк. Если девушка хочет стать истинной принцессой Диснея, ей придётся получить такую же реакцию от оленя в дремучем лесу».
«Это Нара в Японии. Олени живут рядом с местной святыней, где они считаются святыми. Японские местные жители кланяются, прежде чем дать им печенье, и олени научились делать это в ответ».
«Я был в Наре один раз, приехал всего на день, но оно того стоило. Группы оленей продолжали ходить и кланяться, даже когда пошёл дождь. Это было похоже на что-то из фильма ужасов, когда все эти мокрые олени бродили вокруг, беспорядочно кланяясь, они были похожи на зомби».
Олень поклонился, чтобы получить печенье.
ИСТОЧНИК KP.RU