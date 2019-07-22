Самого вежливого оленя в мире сняли на видео

СЕГОДНЯ 15:54 2019-07-22T15:54:57+03:00

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В Сети набирает популярность видео с очень вежливым оленем. На кадрах видно как девушка предлагает животному печенье, а он в ответ кланяется ей и получает угощение. По словам комментаторов, действие происходит в японском городе Нара, известном своими оленями. Животные свободно гуляют по окрестностям вблизи святых мест.

Ролик собрал более 82 тысяч лайков и множество комментариев, где пользователи делились своим опытом общения с животными, сообщает Ридус:

«Это явно общественный муниципальный парк. Если девушка хочет стать истинной принцессой Диснея, ей придётся получить такую же реакцию от оленя в дремучем лесу».

«Это Нара в Японии. Олени живут рядом с местной святыней, где они считаются святыми. Японские местные жители кланяются, прежде чем дать им печенье, и олени научились делать это в ответ».

«Я был в Наре один раз, приехал всего на день, но оно того стоило. Группы оленей продолжали ходить и кланяться, даже когда пошёл дождь. Это было похоже на что-то из фильма ужасов, когда все эти мокрые олени бродили вокруг, беспорядочно кланяясь, они были похожи на зомби».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/721648" frameborder="0"></iframe> Олень поклонился, чтобы получить печенье.

ИСТОЧНИК KP.RU