Путин возглавил набсовет «Россия - страна возможностей»

СЕГОДНЯ 15:49 2019-07-22T15:49:39+03:00

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Президент России Владимир Путин утвердил состав наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия - страна возможностей». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля и вступает в силу со дня подписания в понедельник, 22 июля.

В соответствии с документом, набсовет организации возглавляет российский лидер. В наблюдательный совет «Россия - страна возможностей» включены вице-премьер Татьяна Голикова, глава Сбербанка Герман Греф, первый замруководителя администрации Кремля Сергей Кириенко, министр образования и науки Михаил Котюков (по согласованию), помощник президента Андрей Фурсенко, гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева (по согласованию) и руководитель фонда «Талант и успех» Елена Шмелева (по согласованию). Членом набсовета утвержден генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

Напомним, автономная некоммерческая организации «Россия - страна возможностей» создана в мае 2018 года указом Владимира Путина. Одним из флагманских проектов организации является конкурс «Лидеры России», который создан для руководителей нового поколения, к будущее страны.

ИСТОЧНИК KP.RU