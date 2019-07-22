В России собрали 250 миллионов рублей на курортных сборах

СЕГОДНЯ 16:05 2019-07-22T16:05:31+03:00

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За 2019 год в России собрали 250 миллионов курортного сбора. Об этом сообщила замглавы министерства по делам Северного Кавказа Ольга Рухуллаева.

Курортный сбор – это небольшой взнос, который платят совершеннолетние туристы, приезжающие в определенный регион и проживающие там более 24 часов. Сейчас такой налог введен в курортных городах Ставрополья, Алтая, а также восьми муниципалитетах Краснодарского края.

Сумма курортного сбора весьма незначительна. Она не превышает 100 рублей в день. Причем, день приезда не учитывается. Туристы начинают платить взнос только со второго дня пребывания на курорте. Все собранные деньги идут на развитие региона.

- Активно реставрируются парки, обновляются терренкуры, прогулочные зоны и другие объекты курортной инфраструктуры. Туристы и отдыхающие, наблюдая за качественными изменениями, поддерживают этот эксперимент, - передает слова Ольги Рухуллаевой РИА Новости.

Уже давно идут разговоры о том, чтобы включить и Республику Крым в список этих регионов. Однако пока чиновники выступают против такого налога. Сайт Kp.ru писал о том, что введение курортного сбора в Крыму откладывается ещё на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU