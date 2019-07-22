Ленинградская область сама готовит себе врачей

СЕГОДНЯ 16:13 2019-07-22T16:14:31+03:00

С претендентами на целевую подготовку заключено 150 договоров по программам специалитета и 110 договоров по программам ординатуры

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Ленобласть ведет комплексную работу по привлечению молодых специалистов в области здравоохранения в города региона. Так, в июне этого года власти втрое увеличили размер единовременного пособия для выпускников медицинских вузов и училищ, устроившихся на работу в областные больницы и поликлиники. А сейчас принято решение о заключении и целевых договоров с будущими врачами. По окончании учебы они должны будут отработать не менее трех лет в направившем их на учёбу медучреждении.

Надо отметить, что учиться по целевым договорам вызвалось большое число абитуриентов. И 275 из них начнут обучение в медицинских ВУЗах в новом учебном году.

Всего с претендентами на целевую подготовку было заключено 150 договоров по программам специалитета и 110 договоров по программам ординатуры. Кроме того, властями было принято решение в связи с большим спросом на целевую подготовку по программам специалитета на 2020 год увеличить число мест до 165-ти.

Отметим, что «целевики» будут обучаться по направлениям «лечебное дело», «педиатрия», «стоматология», «фармация». По программам ординатуры в рамках договоров о целевом обучении вузы будут готовить медиков по 32 специальностям. Наиболее востребованными стали - «анестезиология-реаниматология», «акушерство-гинекология», «кардиология», «офтальмология», «оториноларингология», «хирургия».

Кроме того, в рамках национального проекта «Обеспечение медицинской организации государственной системы здравоохранения Ленинградской области квалифицированными кадрами» заключены договоры на целевую подготовку по специальностям «онкология», «детская онкология», «рентгенэндоваскулярные диагностика и лечение».

ИСТОЧНИК KP.RU