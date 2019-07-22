На 23 июля назначен тест системы электронного голосования

СЕГОДНЯ 16:18 2019-07-22T16:21:19+03:00

Осенью она будет использоваться на выборах в Московскую городскую Думу

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Уже 23 июля в Москве пройдет тест системы электронного голосования. Осенью она будет использоваться на выборах в Мосгордуму. Принять участие в тестировании онлайн- системы смогут все желающие жители Москвы. Для этого достаточно подать заявку через личный кабинет на портале mos.ru до 20:00 мск 22 июня, кроме того, голосующий должен быть совершеннолетним. Плюс, в профиле должны быть указаны подтвержденные паспортные данные, адрес, СНИЛС и номер мобильного телефона.

Само голосование пройдет 23 июля с 08:00 до 20:00. Жителям столицы предложат ответить на вопрос: "Как Вы считаете, что нужно делать с бездомными собаками и кошками в Москве?" Тестовое голосование проводится для проверки системы, выявления возможных технических нюансов, а также для проверки насколько удобен и понятен пользователем интерфейс системы голосования.

В случае возникновения каких-либо трудностей или вопросов можно обратиться в службу техподдержки по электронной почте: support-vybory@mos.ru.

С помощью электронного голосования на выборах в столичный парламент около полумиллиона москвичей смогут выбрать депутатов, не выходя из дома, используя лишь компьютер или смартфон.

В основе системы - технология блокчейна. Электронный анонимный бюллетень будет храниться в блокчейн-системе, к которой подключено множество пользователей. При попытке изменить информацию все участники сети автоматически увидят произошедшие изменения. Взломать такую систему практически невозможно. Такая форма голосования онлайн проводится в столице впервые.

ИСТОЧНИК KP.RU