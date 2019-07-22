В Генпрокуратуре Украины прокомментировали сообщение об «исчезновении» Луценко

СЕГОДНЯ 16:38 2019-07-22T16:38:05+03:00

В Генеральной прокураторе незалежной заявили, что это «их враги исчезнут, как роса на солнце»

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В Генпрокуратуре Украины опровергли информацию советника экс-президента республики Виктора Януковича и юриста Андрей Портнов, который заявлял об «исчезновении» генерального прокурора незалежной Юрия Луценко и сообщили, что прокурор находится в официальном отпуске.

«Генпрокурор Юрий Луценко находится в официальном отпуске. А вот наши враги исчезнут, как роса на солнце», — говорится в сообщении пресс-секретаря Генпрокуратуры Ларисы Саргана, которая добавила, что она также в официальном отпуске.

Ранее бывший советник экс-президента написал в Facebook о том, что из-за того, что Луценко «куда-то исчез», его обязанности генерального прокурора исполняет первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук.

Напомним, Портнов также заявлял, что арест бывшего президента Украины Петра Порошенко, на которого заведено уже несколько уголовных дел, может произойти после отставки генпрокурора Юрия Луценко, с которым экс-глава государства в близких отношениях.

ИСТОЧНИК KP.RU