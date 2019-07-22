Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся грозе

СЕГОДНЯ 16:55 2019-07-22T16:55:44+03:00

Непогода задержится до самого вечера

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Жителей Подмосковья предупредили о надвигающейся непогоде. Совсем скоро небо затянут тучи и опустится дождь, который местами перейдет в настоящий ливень.

Осадки будут сопровождаться грозой из-за этого на 23 и 24 июля в Подмосковье объявлен «желтый» уровень погодной опасности.

О непогоде сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС России. Спасатели напомнили, что стоит быть крайне осмотрительными и соблюдать правила безопасности.

Автовладельцам советуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. Нужно постараться не парковаться у одиноко стоящих деревьев или шатких конструкций.

Пешеходам тоже советуют обходить стороной деревья, неустойчивые конструкции и рекламные щиты, сообщает интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать в третьей декаде июля. Метеорологи уверяют, что температура воздуха постепенно увеличится, но потепление будет сопровождаться дождями.

ИСТОЧНИК KP.RU