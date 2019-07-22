2019-07-22T17:02:09+03:00
В мире

Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте шпионов ЦРУ в Иране

Ранее появилась информация о задержании американских агентов, собиравших информацию о ядерной и военной промышленности Исламской Республики
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Трамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте шпионов ЦРУ в ИранеТрамп назвал ложью и пропагандой сообщения об аресте шпионов ЦРУ в ИранеФото: REUTERS
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Сообщения о том, что иранские спецслужбы арестовали 17 агентов Центрального разведывательного управления США являются абсолютной ложью и пропагандой. Соответствующие заявление сделал президент Соединённых Штатов Дональд Трамп.

«Сообщение о том, что Иран захватил шпионов ЦРУ, абсолютно ложно. Нулевая правда. Просто больше лжи и пропаганды (например, их сбитый беспилотник), выпущенный религиозным режимом, который плохо работает и не имеет понятий, что делать», - написал американский лидер в понедельник в своем Twitter.

Трамп добавил, что экономика республики мертва, и все будет еще хуже. «Иран - это полный бардак!», - заключил глава Белого дома.

Ранее агентство Fаrs со ссылкой на министерство информации и национальной безопасности Исламской Республики сообщило о том, что иранские спецслужбы арестовали 17 агентов, которые шпионили в пользу Соединенных Штатов и собирали информацию о ядерной и военной промышленности Ирана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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