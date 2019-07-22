Дарт Вейдер проиграл выборы в Одессе

СЕГОДНЯ 17:14 2019-07-22T17:15:34+03:00

Дарт Вейдер не первый раз выходит на политическую арену Украины. Фото: REUTERS

Он набрал чуть больше 1% голосов

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Дарт Вейдер проиграл на выборах в Раду в Одессе. Украинский политик, известный под псевдонимом героя «Звездных войн» баллотировался от партии «Блок Дарта Вейдера». После подсчета 57% протоколов, он получил только 1,63% голосов.

Гораздо большей поддержкой избирателей заручился его соперник, выдвиженец партии «Слуга народа», Алексей Леонов. Он получил 40% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ЦИК Украины.

Напомним, 21 июля на Украине прошли внеочередные парламентские выборы. На данный момент партия действующего президента Владимира Зеленского одерживает убедительную победу. Представители этой партии займут 126 мест в парламенте.

Выдвиженцы «Оппозиционной платформы – за жизнь» получат 33 мандата, а члены партии Порошенко «Европейская солидарность» - 26 мандантов. Чуть меньше мест в парламенте (22) достанется партии Юлии Тимошенко «Батьковщина».

ИСТОЧНИК KP.RU