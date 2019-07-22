Зампред правления "Новатэка", американец Джетвей получил гражданство РФ

СЕГОДНЯ 17:17 2019-07-22T17:17:38+03:00

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Заместитель председателя правления российской нефтегазовой компании "Новатэк", американец Марк Джетвей стал гражданином РФ. Указ о выдаче ему паспорта нашей страны подписал лично глава государства Владимир Путин.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 89 Конституции Российской Федерации постановляю: принять в гражданство Российской Федерации Джитвэя Марка Энтони, родившегося 19 июля 1957 года в Соединенных Штатах Америки", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Марк Джетвей переехал в Москву в 1995 году. Его карьера в "Новатэке" началась в 2003 году. Через четыре года финансист стал членом правления компании, а в июле 2010 года его назначили на должность заместителя председателя правления.

Сайт kp.ru писал, что ранее Владимир Путин подписал указ о выдаче российского гражданства также американского драматургу, переводчику стихов русских поэтов Генри Лоуэнфельду.

ИСТОЧНИК KP.RU