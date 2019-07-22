2019-07-22T17:38:38+03:00
Политика

Россия и Испания обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом

В Москве прошло заседание двусторонней межведомственной рабочей группы по противодействию экстремизму
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Страны договорились усилить сотрудничество в сфере противостояния террористамСтраны договорились усилить сотрудничество в сфере противостояния террористамФото: REUTERS
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В Москве прошло заседание российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию международному терроризму. Сопредседателями совещания выступили заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов и гендиректор управления по вопросам внешней политики и безопасности МИД королевства Энрике Мора.

Дипломаты обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, а также договорились усилить сотрудничество в сфере противостояния им.

"Стороны обсудили широкий спектр вопросов антитеррористической повестки дня с акцентом на укрепление двустороннего взаимодействия на международных площадках и по линии профильных российских и испанских министерств и ведомств", - сообщается на сайте МИД РФ.

Участники заседания уделили особое внимание противодействию появления иностранных террористов-боевиков, перекрытию каналов "подпитки" терроризма и борьбе с распространением экстремистской идеологии.

Следующее заседание рабочей группы состоится в Мадриде в 2020 году.

Сайт kp.ru писал, что ранее президент РФ Владимир Путин призвал страны наращивать взаимодействие в рамках борьбы с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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