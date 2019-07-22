Россия и Испания обсудили меры по усилению борьбы с терроризмом
В Москве прошло заседание российско-испанской межведомственной рабочей группы по противодействию международному терроризму. Сопредседателями совещания выступили заместитель министра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов и гендиректор управления по вопросам внешней политики и безопасности МИД королевства Энрике Мора.
Дипломаты обменялись оценками состояния глобальных и региональных террористических угроз, а также договорились усилить сотрудничество в сфере противостояния им.
"Стороны обсудили широкий спектр вопросов антитеррористической повестки дня с акцентом на укрепление двустороннего взаимодействия на международных площадках и по линии профильных российских и испанских министерств и ведомств", - сообщается на сайте МИД РФ.
Участники заседания уделили особое внимание противодействию появления иностранных террористов-боевиков, перекрытию каналов "подпитки" терроризма и борьбе с распространением экстремистской идеологии.
Следующее заседание рабочей группы состоится в Мадриде в 2020 году.
Сайт kp.ru писал, что ранее президент РФ Владимир Путин призвал страны наращивать взаимодействие в рамках борьбы с терроризмом.
ИСТОЧНИК KP.RU