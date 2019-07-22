Путин отменил санкции против Эритреи, действовавшие почти 10 лет

СЕГОДНЯ 18:20 2019-07-22T18:20:32+03:00

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Президент России Владимир Путин отменил санкции против восточноафриканского государства Эритрея. Ограничительные меры в отношении этой страны действовали на протяжении почти 10 лет.

Решение об их снятии было принято на фоне утверждения аналогичной резолюции Совета Безопасности ООН от 14 ноября 2018 года.

"Постановляю признать утратившими силу положения указа президента РФ от 22 июля 2010 года №933 "О мерах по выполнению резолюции Совета Безопасности ООН 1907 от 23 декабря 2009 года" в части, касающейся мер, введенных в отношении Эритреи", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Экономические санкции в отношении этого африканского государства действовали с 2009 года, а в 2013 году было введено также оружейное эмбарго. Отмена ограничительных мер стала возможна благодаря нормализации обстановки в регионе Африканского Рога, урегулированию споров на границе между Эритреей и Джибути. Также был подписан мирный договор между Эритреей и Эфиопией.

ИСТОЧНИК KP.RU