Умер Денис Коновалов, шеф-редактор «Пусть говорят». Ему было 29 лет.

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-22T18:41:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 22 июля шеф-редактор передачи «Пусть говорят» Денис Коновалов умер. Ему было 29 лет. Причина смерти пока не объявлена.

«Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого», — говорится в сообщении Первого канала.

Денис вырос в Кемеровской области, после службы в армии четыре года работал шахтером. Переехав в Москву, он устроился работать на телевидение, где встретил будущую супругу, сообщает сайт «Свободная пресса». У Коновалова остался маленький сын.

«Он умел найти общий язык с совершенно разными людьми, всегда становился своим для героев. И я думаю, что сейчас те люди, с которыми он общался по работе, люди, которым он помогал вместе с нашей программой, которых он привозил в Москву, на съемки, жизнью которых он просто жил каждый день, для них это тоже будет большая личная утрата», — сказал ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов.

ИСТОЧНИК KP.RU