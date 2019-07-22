2019-07-22T19:21:54+03:00
Происшествия

Самолет с 521 пассажиром возвращается во "Внуково" из-за отказа двигателя

Самолет развернулся в небе над Черным морем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Самолет развернулся над Черным моремСамолет развернулся над Черным моремФото: Иван ВИСЛОВ
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Пассажирский лайнер рейса Москва-Анталия возвращается в столичный аэропорт "Внуково" из-за отказа одного двигателя. Об этом сообщил источник в органах управления воздушным движением.

"Командир после набора высота связался с диспетчерами и доложил об отказе одного из двигателей", - рассказал он.

В результате было принято решение развернуть самолет и вернуть его в точку вылета. В настоящий момент воздушное судно находится примерно в 300 километрах от Москвы. В ближайшее время он приземлится во "Внуково", передает "Интерфакс".

Официального подтверждения этой информации пока не поступало. Согласно данным сервиса flightradar24, лайнер развернулся над Черным морем. На его борту находятся 521 пассажир.

Сайт kp.ru писал, что, тем временем, свыше 530 человек остаются в аэропорту "Шереметьево". Вот уже более 13 часов они ждут пока им предоставят новый лайнер взамен сломавшегося, чтобы улететь на отдых в Турцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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