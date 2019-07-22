2019-07-22T18:56:42+03:00
В мире

Huawei втайне помогала властям КНДР в создании беспроводной сети

Анонимные источники заявляют, что китайская компания работала с Северной Корей на протяжении восьми лет
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Huawei втайне помогала властям КНДР в создании беспроводной сетиHuawei втайне помогала властям КНДР в создании беспроводной сетиФото: REUTERS
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Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei Technologies втайне помогала правительству КНДР в создании и поддерживании мобильной беспроводной сети Koryolink.

Со ссылкой на внутренние документы, полученные от анонимных источников, газета The Washington Post сообщает, что Huawei сотрудничала с китайской государственной компанией Panda International Information Technology по нескольким ключевым проектам по меньшей мере в течение восьми лет и использовала ее в качестве канала для поставок властям Северной Кореи оборудования для запуска внутренней сети Koryolink.

Напомним, в мае этого года компания Huawei была внесена в «черный список» министерства торговли Соединённых Штатов. Вашингтон ввел режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В Китае этот шаг назвали проявлением «экономической травли». Однако, в конце июня президент США Дональд Трамп по итогам переговоров председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Вашингтон разрешит США разрешат китайской компании приобретать продукцию американского производства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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