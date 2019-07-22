СЕГОДНЯ 19:07 2019-07-22T19:07:16+03:00

В результате перестрелки на киргизско-таджикской границе пострадали пять человек Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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В подельник, 22 июля, в результате перестрелки на киргизско-таджикской границе ранены пять человек. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Киргизии.

«Конфликт произошел между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, по предварительным данным, пострадали пять человек», - говорится заявлении ГПС.

Как сообщает киргизская погранслужба, причиной инцидента стало установка флагштока жителями таджикского села Ворух на въезде в населенный пункт. В свою очередь, жители киргизского села Аксай выступили против и после словесной перепалки жители применили оружие.

В настоящее время пограничники обеих республик проводят совместные мероприятия по предотвращению насилия и недопущению дальнейшей эскалации. К работе привлечены представители правоохранительных органов и местных органов власти Таджикистана и Киргизстана.

Ранее сайт kp.ru рассказывал о перестрелки между киргизскими и таджикскими пограничниками на юге Киргизии. Тогда были ранены пять человек. Власти обеих республик договорились вместе расследовать конфликт на границе.

ИСТОЧНИК KP.RU