На футбольных матчах могут разрешить продавать пиво

СЕГОДНЯ 19:16 2019-07-22T19:16:11+03:00

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22 июля Вице-спикер Игорь Лебедев и депутат Дмитрий Свищев внесли в Госдуму законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах во время проведения футбольных матчей. Проект закона размещен на сайте Госдумы.

- Проектом федерального закона предлагается разрешить розничную продажу пива и пивных напитков <…> в спортивных сооружениях во время матчей, проводимых в рамках официальных спортивных соревнований по футболу, - говорится в проекте документа.

Однако деньги от продажи пива организаторы турниров не смогут класть себе в карман. По закону, они должны будут направлять вырученные средства на развитие детско-юношеского и профессионального спорта.

При этом, на детских соревнованиях сохранится запрет на продажу и употребление пива.

Напомним, продажу пивных напитков на футбольных стадионах запретили в 2005 году. В 2018 году запрет был временно снят в связи с проведением Чемпионата Мира по футболу. Тогда это не привело к каким-либо инцидентам.

ИСТОЧНИК KP.RU