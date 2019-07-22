Индия будет закупать российские ракетные двигатели

СЕГОДНЯ 19:50 2019-07-22T19:50:13+03:00

На них полетят на Луну, Венеру и за пределы Солнечной системы

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Индия намерена приобретать российские ракетные двигатели для своей космической программы. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

- Помимо пилотируемой космонавтики, мы активно сотрудничаем в области навигации, кроме того, открывается еще один очень интересный аспект в области двигателестроения, - приводит его слова ТАСС.

Также Борисов сказал, что поздравил своих индийских коллег с успешным запуском на Луну очередного спутника. 22 июля Индия запустила к Луне автоматическую станцию с луноходом Чандраян-2. Станция успешно вышла на орбиту. Её посадка на поверхность Луны планируется 7 сентября.

Известно, что пуск этого космического аппарата состоялся только со второго раза. 15 июля Индийская организация космических исследований отменила запуск по техническим причинам.

Как ранее писал сайт kp.ru, в ближайшее время Индия будет продолжать развивать свою космическую промышленность. В течение 10 лет Индийская организация космических исследований планирует запустить беспилотные аппараты на Венеру, Луну и даже за пределы Солнечной системы.

ИСТОЧНИК KP.RU