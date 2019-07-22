В Совфеде ответили на угрозы Киева из-за выдачи паспортов донбассовцам

СЕГОДНЯ 19:54 2019-07-22T19:54:29+03:00

Сенатор Олег Морозов заявил, что даже санкции не заставят Россию перестать помогать жителям юга-востока Украины

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В Совете Федерации ответили на высказывание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Александра Данилюка, который сообщил о возможном введении санкций в отношении Москвы из-за предоставления российского гражданства жителям Донбасса.

Сайт kp.ru писал, что в Киеве сейчас обсуждается принятие мер против паспортизации. Власти Украины хотят максимально усложнить этот процесс или совсем прекратить его.

Российский сенатор Олег Морозов заверил, что выдача паспортов не прекратится, поскольку это суверенное право нашей страны. Аналогичный упрощенный порядок предоставления гражданства мог быть введен для граждан любого другого государства или отдельных регионов. А для жителей юго-востока Украины это возможность получить защиту и поддержку, которой они в настоящий момент лишены.

"А санкции — дело пустое. Ответим", — цитирует РИА Новости Морозова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/719438" frameborder="0"></iframe> Выдача паспортов РФ в селе Покровское.Дмитрий СТЕШИН

ИСТОЧНИК KP.RU