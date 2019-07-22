Помпео назвал Иран "реальной угрозой" для всего мира

СЕГОДНЯ 20:59 2019-07-22T20:59:50+03:00

При этом в Вашингтоне якобы не хотят войны с Тегераном

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Иран представляет "реальную угрозу" для всего мира. Такого мнения придерживается госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео.

"Я думаю, весь мир начинает осознавать тот факт, что это [Иран] реальная угроза", - заявил политик.

По его словам, Вашингтон не хочет войны с Исламской Республикой, а всего лишь надеется на то, что ее представители начнут вести себя "как нормальная нация", передает Fox News.

При этом еще месяц назад президент США Дональд Трамп был готов нанести удары по иранским радарам и ракетным батареям. Указ уже был отдан, а самолеты подняты в воздух, когда глава государства отозвал решение.

Сайт kp.ru писал, что Трамп хотел ответить Тегерану за сбитый американский беспилотник, нарушивший воздушную границу республики, но передумал, узнав о том, сколько погибнет людей.

ИСТОЧНИК KP.RU