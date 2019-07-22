Турчинов обвинил украинцев в желании стать "рабами"

СЕГОДНЯ 21:11 2019-07-22T21:11:44+03:00

Именно так экс-секретарь СНБО объяснил высокие позиции "пророссийских" партий на выборах в Раду

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Значительная часть украинцев решила променять свободу на "сытное и уютное рабство". Такое мнение высказал бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Александр Турчинов, комментируя предварительные итоги выборов в Верховную Раду.

Сайт kp.ru писал, что, согласно результатам обработки свыше 75% бюллетеней, лидером избирательной кампании стала партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа". На втором месте "Оппозиционная платформа — За жизнь", которую Турчинов назвал "пророссийской". Замыкает тройку "Европейская солидарность" экс-главы государства Петра Порошенко.

"Это первые выборы, когда пророссийские антиукраинские силы получили такое большое количество голосов после февраля 2014 года. К большому сожалению, это свидетельствует о том, что значительная часть наших сограждан готова обменять свободу и ответственность на сытое и уютное рабство", — написал политик у себя на странице в Fаcebook.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/721393" frameborder="0"></iframe> Выборы в Верховную Раду Украины 2019.21 июля на Украине пройдут внеочередные парламентские выборы. По данным опросов, в Раду пройдут 4 партии: «Слуга народа» Зеленского, «Оппозиционная платформа - За жизнь» Бойко, «Европейская солидарность» Порошенко и «Батькивщина» Тимошенко.

ИСТОЧНИК KP.RU