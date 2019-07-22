Трамп признался, что все меньше хочет заключать сделку с Ираном

СЕГОДНЯ 21:50 2019-07-22T21:50:39+03:00

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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что ему с каждым днем все меньше хочется заключать новое соглашение с Ираном.

"Честно говоря, мне становится сложнее желать заключения сделки с Ираном", - сказал глава государства в общении с журналистами.

Он подчеркнул, что США готовятся к "самому худшему" варианту развития событий и еще раз осудил Тегеран за сбитый у границ республики американский беспилотник. Трамп также напомнил, что сейчас Иран находится в довольно сложной экономической ситуации, и его инфляция составляет 75%.

"Я просто буду сидеть и ждать. Они очень бедная страна. Посмотрим, что будет", - заявил президент.

Сайт kp.ru писал, что ранее американский лидер назвал иранскую экономику "мертвой" и предположил дальнейшее ухудшение ситуации. Тем временем, госсекретарь Соединенных Штатов Майкл Помпео назвал Тегеран "реальной угрозой" для всего мира.

ИСТОЧНИК KP.RU