Путин ввел мораторий на меры господдержки нефтяных месторождений

СЕГОДНЯ 22:07 2019-07-22T22:10:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание государственной поддержки в сфере разработки нефтяных месторождений до завершения инвентаризации запасов. Правительству предстоит провести ее до 1 декабря 2019 года с целью оценки экономической эффективности дальнейшего освоения в текущих налоговых условиях.

Сам мораторий введен до 31 декабря. Об этом говорится в перечне поручений, составленном после совещания по вопросу стимулирования нефтяной отрасли и опубликованном на сайте Кремля.

Обязанности по разработке единых критериев, требований к экономическому обоснованию и порядка предоставления мер господдержки также возлагается на кабмин. При этом министерства энергетики и финансов должны обосновать предложения по оказанию помощи при разработке Приобского нефтяного месторождения.

Сайт kp.ru писал, что инвестиции в новые сырьевые проекты сокращаются во всем мире. Особенно это касается морских проектов.

ИСТОЧНИК KP.RU