Николай Королев освобожден от должности замглавы Ростуризма
Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Федерального агентства по туризму Николая Королёва. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 19 июля, по просьбе самого сотрудника ведомства.
"Освободить Королёва Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.
Королев стал заместителем главы Ростуризма в 2014 году. До этого он занимал пост замдиректора департамента по туризму и региональному развитию министерства культуры России.
К слову, в начале текущего года свою должность оставил также глава Ростуризма Олег Сафонов. Его место заняла 34-летняя Зарина Догузова, ранее руководившая департаментом по сопровождению крупных международных мероприятий в администрации президента. Об этом писал сайт kp.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU