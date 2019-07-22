Николай Королев освобожден от должности замглавы Ростуризма

СЕГОДНЯ 22:37 2019-07-22T22:37:42+03:00

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев освободил от должности заместителя главы Федерального агентства по туризму Николая Королёва. Соответствующее распоряжение было подписано в пятницу, 19 июля, по просьбе самого сотрудника ведомства.

"Освободить Королёва Николая Вадимовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по туризму по его просьбе", — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства.

Королев стал заместителем главы Ростуризма в 2014 году. До этого он занимал пост замдиректора департамента по туризму и региональному развитию министерства культуры России.

К слову, в начале текущего года свою должность оставил также глава Ростуризма Олег Сафонов. Его место заняла 34-летняя Зарина Догузова, ранее руководившая департаментом по сопровождению крупных международных мероприятий в администрации президента. Об этом писал сайт kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU